Tlc: aree bianche delle Marche, proseguono i lavori di Open Fiber per connettere in banda ultralarga in 136 comuni entro il 2021

Prosegue la rivoluzione digitale che sta portando la banda ultra larga nelle Marche, dove i cittadini potranno navigare a una velocità di connessione fino a 1 gigabit al secondo grazie alla nuova rete realizzata da Open Fiber nell'ambito dei bandi Infratel del piano Bul. L'avanzamento dei lavori - si legge in una nota - è stata illustrato questa mattina in una conferenza stampa online dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, e dall'amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa, alla presenza di Roberto Basso, direttore External Affairs and Sustainability di WindTre, di Mirco Carloni, vicepresidente e assessore alla digitalizzazione, di Marco Bellezza, amministratore delegato Infratel e di Serena Carota, dirigente regionale. E' prevista la presenza dei sindaci di Caldarola, Cessapalombo, Ripatransone, e Cupramontana, comuni nei quali il servizio Bul è già stato attivato. Nelle aree bianche (zone periferiche e borghi rurali) delle Regione, Open Fiber sta realizzando un'infrastruttura in banda ultra larga, principalmente in modalità Ftth (Fiber To The Home, la fibra che arriva all'interno di case e aziende) che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita dall'azienda in concessione per 20 anni. Il piano di cablaggio coinvolge oltre 390 mila unità immobiliari in Ftth e Fwa in 235 Comuni.