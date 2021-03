Campania: Grant (Lega), gravi accuse su presunte truffe accoglienza migranti nel Napoletano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gravissime le accuse mosse dalla Procura di Napoli nei riguardi di un gruppo imprenditoriale campano che traeva benefici dalla truffa sulla gestione dell'accoglienza migranti architettata in provincia di Napoli. Turbata libertà degli incanti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sono i reati ipotizzati dai pm. Vergognose le false attestazioni di idoneità delle strutture con le quali si ottenevano, secondo gli inquirenti, enormi vantaggi. Situazioni igieniche indegne di un paese civile come l'Italia. I numeri degli sbarchi previsti per la prossima primavera sono allarmanti. Occorre una drastica inversione di tendenza ed un approccio, come dichiarato dallo stesso Matteo Salvini, in linea con la gestione degli altri Paesi dell'Ue. L'Italia non venga lasciata sola". Lo ha dichiarato in una nota il coordinatore regionale della Lega in Campania Valentino Grant. (Ren)