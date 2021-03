Abruzzo: ecco la proposta di legge Taglieri (M5s) su energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La produzione e il consumo di energie rinnovabili pulite che fanno bene all'ambiente e alle tasche degli abruzzesi è il cuore della proposta di legge del Movimento cinque stelle, che vuole istituire in regione Abruzzo le Comunità energetiche: vere e proprie comunità di cittadini capaci di produrre, consumare e condividere tra loro energie rinnovabili nel rispetto del principio di autoconsumo e autosufficienza. Secondo la proposta dei Cinque stelle, la Regione deve fornire gli strumenti normativi per favorire la creazione dal basso di modelli che, se realizzati in modo strutturale, permetteranno alle piccole aree territoriali di ripensare la gestione del proprio fabbisogno, favorendo l'autosufficienza energetica e abbattendo i costi a carico dei membri della comunità". E' quanto afferma il consigliere regionale pentastellato, e primo firmatario della proposta di legge, Francesco Taglieri. "Grazie a questa iniziativa che ho presentato - continua Taglieri -, un gruppo di soggetti comuni, come condomini, famiglie o cooperative, potranno scambiare e accumulare energia prodotta con fonti rinnovabili nel vero stile di una comunità. I cittadini saranno sia produttori che consumatori per mezzo dell'installazione di impianti green e saranno in grado di innescare una filiera virtuosa dal punto di vista della riduzione dell'Impatto ambientale, con la diminuzione dell'emissione di Co2 dal punto di vista sociale, poiché si autoproducono le energie che vengono poi condivise nella stessa comunità energetica, e dal punto di vista economico, poiché grazie a queste comunità ci sarà un risparmio sui costi di importazione". (segue) (Gru)