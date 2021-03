Piemonte: sordità, promozione orecchie artificiali nel nuovo regolamento regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere tali obiettivi è prevista l’istituzione di una rete audiologica tra le neonatologie ed i centri audiologici di secondo livello del Piemonte, che avrà tra i suoi compiti la sorveglianza clinica ed epidemiologica della sordità pediatrica, lo studio e la prevenzione dei fattori di rischio, la programmazione della spesa sanitaria e audioprotesica. Il testo affronta anche il tema dell’apprendimento degli studenti sordi attraverso l’uso di metodologie didattiche e servizi innovativi che favoriscano l’inclusione e prevengano la dispersione scolastica. Prevede inoltre percorsi formativi destinati a insegnanti, operatori scolastici, educatori a supporto dell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, la promozione di accordi con emittenti televisive pubbliche e private del territorio per la realizzazione di trasmissioni con traduzione simultanea della LIS e sottotitolazione, e azioni di sensibilizzazione per percorsi di orientamento e inserimento lavorativo delle persone sorde. I consiglieri Carlo Riva Vercellotti (FI), Daniele Valle e Diego Sarno (Pd) hanno espresso apprezzamento per lo sforzo della Giunta di dare attuazione ad una norma che attendeva da un decennio. I consiglieri Pd hanno altresì ricordato che punto fondamentale della legge è la lingua dei segni e hanno chiesto aperture a future integrazioni sul tema, rispetto alle quali l’assessore alla Salute Luigi Icardi, presente in Commissione, ha dato la disponibilità della Giunta. (Rpi)