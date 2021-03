© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimbocchiamoci tutti le maniche con Enrico. Grazie segretario per il coinvolgimento in segreteria nazionale. Ripartiamo dal Partito democratico dei 7.903 Comuni e dalle energie dei territori". Lo scrive su Facebook l'ex ministro per gli Affari regionali e deputato Pd, Francesco Boccia, nominato oggi componente della segreteria del partito da Enrico Letta. (Rin)