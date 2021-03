Napoli: Amitrano (M5s), bomba a Ponticelli, ora Lamorgese intervenga subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ordigno esploso nella notte a Ponticelli. Una sparatoria con un morto a Fuorigrotta. Un assalto contro il personale del 118 da parte di una baby gang. Un agguato con un morto e un ferito, sempre a Ponticelli. Il tutto nelle ultime 96 ore. Chiedo al ministro Lamorgese di intervenire subito per garantire più sicurezza a Napoli. Bisogna tutelare la stragrande maggioranza dei cittadini onesti che chiedono a gran voce di poter vivere serenamente e di non dover rischiare di rimanere ostaggio dei delinquenti". Lo ha dichiarato in una nota il deputato M5s Alessandro Amitrano. "Per rilanciare la terza città d'Italia servono proposte, idee, mobilitazione delle forze migliori, ma soprattutto interventi concreti ed immediati, a partire da un grande Piano interministeriale che investa su sociale, scuola, sicurezza, lavoro".(Ren)