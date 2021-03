Campania: Ciampi (M5s), disattese prescrizioni anti Covid su mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui mezzi pubblici regionali sarebbero del tutto disattese le prescrizioni anti Covid, in particolare per quanto riguarda il distanziamento e la circolazione dell'aria. Dare completa attuazione a tutte le misure anti-contagio previste per garantire la sicurezza nel trasporto pubblico locale, tutelando la salute dei passeggeri e garantendo, al contempo, il diritto alla mobilità, deve essere una delle priorità nella lotta della Regione Campania tesa al contrasto del contagio". È quanto ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, primo firmatario di un'interrogazione presentata con la capogruppo regionale Valeria Ciarambino e il collega Salvatore Aversano. (segue) (Ren)