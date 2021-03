Sardegna: Giornata nazionale in memoria vittime Covid, bandiere a mezz'asta in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bandiere a mezz'asta oggi, in Consiglio regionale sardo, per celebrare la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. "Oggi è un giorno di mestizia e di grande dolore - ha detto il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais -. La pandemia non ha risparmiato nessuno e purtroppo l'emergenza non è superata. Rimarrà impressa per sempre nella nostra mente l'immagine, esattamente un anno fa, dei camion dell'esercito carichi di bare in fila in attesa della cremazione a Bergamo. La Giornata di oggi - ha concluso Pais - deve essere per tutti noi un momento di riflessione, ma anche un monito: dobbiamo combattere per sconfiggere il virus, nessuno può permettersi di abbassare la guardia". (Rsc)