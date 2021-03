Napoli: visita istituzionale del prefetto al Comune di Brusciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Brusciano per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal commissario prefettizio, Roberto Esposito e dal sub commissario, Adriana D’Angiò, con il quale ha affrontato le tematiche più rilevanti dell’area cittadina di riferimento, situata tra le pendici del Vesuvio e la piana di Acerra. “È stato condiviso l’impegno a rafforzare la coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo per garantire la sicurezza e il buon andamento dell’amministrazione”, spiega la Prefettura in una nota. Successivamente, il prefetto ha visitato la stazione dei carabinieri di Brusciano, incontrando il personale impegnato quotidianamente sul territorio.(Ren)