Covid: Oliviero, immenso dolore per vittime, unità e solidarietà per superare pandemia

- Bandiere a mezz'asta al Consiglio Regionale della Campania per ricordare le vittime della pandemia in occasione della Giornata nazionale dedicata alle persone decedute a causa del covid19. "Ricordiamo con immenso dolore tutte le vittime del coronavirus, questa terribile pandemia che ha stravolto il mondo intero e per la quale l'Italia ha pagato un prezzo enorme in termini di vite umane, sanitari ed economici”. Così il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero. “Nella Giornata dedicata alle vittime della pandemia - prosegue - ricordiamo intensamente i nostri connazionali e ci stringiamo forte ai loro familiari, nella certezza che, uniti e solidali, rispettando le regole e accelerando sulle vaccinazioni, usciremo definitivamente da questo tunnel”. (Ren)