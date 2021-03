Governo: Marsilio, cambio di passo? Spero in decreto Sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte del governo "non ho visto tutto questo cambio di passo, se non che l’ultimo Dpcm, prima del decreto, c’è stato consegnato in bozza con tre-quattro giorni di anticipo, cosa che ci ha permesso una riflessione diversa rispetto al 'metodo Conte'. Però, c’è stata sempre una consultazione molto frequente tra presidenti delle Regioni e governo, questa consultazione ovviamente continua. Il cambio di passo me lo aspetto a breve, spero, con il decreto sostegno, perché sono troppi mesi che lo Stato promette ai cittadini, alle imprese e agli Enti locali di ristorare le mancate entrate, per mettere in sicurezza l’economia di famiglie e imprese". Lo ha detto a "Start" su Skytg24, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. (segue) (Rin)