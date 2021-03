Imprese: Mariani (Mbda Italia), puntiamo sul Sud, nuovi stabilimenti non sono previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mbda Italia ha investito molto al Sud nello stabilimento di Bacoli-Fusaro, dove continueremo ad investire visti i risultati positivi, nell’altissimo livello della fascia di mercato in termini di qualità, tempo e costi. Così l’amministratore delegato della società, Lorenzo Mariani, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Voglio sottolineare che questo non limita la filiera a ciò che si trova nelle immediate vicinanze di Napoli: al momento la creazione di nuovi stabilimenti non è all’ordine del giorno, dal momento che è richiesto un certo grado di concentrazione e la nostra attuale dimensione è ottimale su tre siti”, ha spiegato. (Rin)