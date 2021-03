Torino: unità d'Italia, i 160 anni celebrati al Museo del Risorgimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il percorso storico che 160 anni fa ha portato all'Unità d'Italia deve molto a Torino e al Piemonte. Al di là dei personaggi e degli eventi che abbiamo studiato, il Risorgimento è stato una storia di popolo e di persone, di comunità e di singoli uomini e donne: il riscatto degli italiani che, mossi dallo spirito risorgimentale, hanno saputo realizzare le proprie speranze che si sono concretizzate, dopo sacrifici, lutti e dolore, nella nascita di un'Italia unita. Anche oggi abbiamo bisogno di speranze, di progetti e di unità di intenti per favorire la rinascita del Paese”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, ha aperto oggi il momento celebrativo dei 160 anni dell'Unità d'Italia al Museo del Risorgimento di Torino. Con lui il presidente del Museo Mauro Caliendo e il direttore Ferruccio Martinotti, in collegamento con numerose autorità locali e con il ministro della Cultura Dario Franceschini. "Il Museo del Risorgimento di Torino che ospita l'aula del primo Parlamento italiano - ha detto il ministro della Cultura nel saluto iniziale - non è soltanto un luogo di memoria ma è aperto al presente, ai giovani soprattutto ed ai soggetti del Terzo Settore che con lui collaborano perchè la cultura sia parte dell'Unità nazionale che oggi celebriamo. Mi auguro che l'esplosione della cultura sarà il segno di una nuova rinascita del Paese dopo il difficile periodo della pandemia". (segue) (Rpi)