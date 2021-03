Sud: Navarra (Pd), 2.800 assunzioni grazie a Provenzano, Carfagna gli riconosca merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono lieto di apprendere che la ministra per il Sud Mara Carfagna avvierà quanto prima la procedura per assumere 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Mezzogiorno per sostenere la programmazione e la spesa dei fondi europei. Mi sarebbe, però, piaciuto che, nel rispetto del lavoro fatto dal ministro Provenzano, gli si riconoscesse la piena paternità di questa misura di rigenerazione amministrativa da lui sostenuta e promossa: oltre 100 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio approvata a dicembre in Parlamento (senza il voto di Forza Italia) per l'assunzione con contratti fino a 36 mesi di 2.800 esperti per dotare di nuove competenze le centrali di programmazione, dai ministeri ai Comuni passando per le Regioni, e sostenere l'avanzamento della spesa e la qualità degli investimenti finanziati con risorse europee. Chi ha meriti si distingue cominciando con il riconoscere quelli altrui e, sono certo, la ministra Carfagna saprà riconoscere quelli di Giuseppe Provenzano, avendone ereditato le responsabilità insieme a molti programmi già avviati in un ministero fondamentale per la ripresa del Mezzogiorno". Lo afferma in una nota il deputato del Partito democratico, Pietro Navarra. (Com)