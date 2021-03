Abruzzo: trasporti, attivata la carta "Tutto treno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese ha approvato l'intesa con Trenitalia che prevede il rilascio del titolo di viaggio agevolato per favorire la mobilità ferroviaria degli abruzzesi, consentendo, ai titolari di abbonamento annuale regionale, l'accesso ai treni della lunga percorrenza grazie alla contribuzione economica dell'iniziativa da parte della regione Abruzzo. Per il provvedimento la Regione ha stanziato 150.000 euro. L'acquisto della Carta, possibile nelle biglietterie già dal 25 marzo, consente di effettuare, per gli utenti residenti in Abruzzo ed in possesso di abbonamenti annuali a tariffa regionale o sovraregionale (con titolo di viaggio con "origine" in una stazione sita in Abruzzo e "destinazione" in una stazione compresa nella tratta ferroviaria Termoli-Rimini e viceversa), un numero pari ad un viaggio di andata e un viaggio di ritorno al giorno (previa prenotazione gratuita del posto) sui treni Intercity e Frecciabianca in seconda classe, treni che non sarebbero inclusi negli ordinari abbonamenti regionali. (segue) (Gru)