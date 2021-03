Sardegna: protezione civile, firmato protocollo d’intesa fra Regione ed Esercito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo d'intesa ha validità triennale e prevede lo sviluppo di un programma generale per instaurare "un reciproco scambio di conoscenze tecniche e attività addestrative in funzione di un razionale e ottimale impiego delle risorse disponibili in caso di eventi emergenziali di protezione civile". Una cooperazione che si concretizzerà nell'organizzazione di conferenze e seminari per la formazione di personale dipendente e di quello in servizio negli organismi regionali competenti e la realizzazione di specifici eventi addestrativi da effettuarsi grazie a strutture e mezzi del Centro addestramento tattico dell'Esercito (Cat) del poligono di Capo Teulada, capace di riprodurre e simulare una molteplicità di scenari idonei a testare ed esercitare le capacità operative delle unità coinvolte, offrendo un'esperienza di training di alta specializzazione. (segue) (Rsc)