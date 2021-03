Sardegna: protezione civile, firmato protocollo d’intesa fra Regione ed Esercito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre sarà consentito l'accesso di personale selezionato del Corpo forestale a percorsi formativi previsti nell'ambito dell'Esercito per l'addestramento al tiro e la manutenzione delle armi, e altre attività addestrative nel Poligono. A sua volta il Corpo forestale effettuerà formazione e addestramento per le attività connesse all'antincendio boschivo, rivolta al personale militare del poligono di Capo Teulada, mentre la direzione generale della Protezione civile dovrà garantire misure specifiche di formazione e addestramento per il coordinamento degli interventi di protezione civile, per il volontariato impegnato nell'antincendio e per il personale militare del Poligono. Tutte le attività di formazione e addestramento si terranno nel poligono di Capo Teulada. (segue) (Rsc)