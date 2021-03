Covid: in Regioni rosse scendono spostamenti, i dati della mappa di mobilità di Enel X (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scorrendo la mappa interattiva di City Analytics, prosegue la nota, si scopre così che in Lombardia ieri c'è stato un aumento di traffico del 12 per cento rispetto alla settimana precedente, ma un a riduzione del 4 per cento rispetto al periodo pre-Covid, mentre nei periodi sopra indicati in Piemonte il traffico ha rispettivamente subito una variazione positiva di sei punti percentuali e negativa del 12 per cento. L'unica regione bianca d'Italia, la Sardegna, si sta muovendo poco di più del periodo pre-emergenza (+4 per cento) ma in maniera decisamente più consistente della settimana scorsa. Dati in controtendenza quelli della Campania, rimasta zona rossa, dove i movimenti sono aumentati del 20 per cento rispetto alla settimana precedente ma sono comunque diminuiti del sette per cento a confronto del periodo pre-Covid. Quanto alle città, Napoli è l'unica delle tre città rosse analizzate che registra un aumento di movimenti rispetto alla settimana precedente, con un +19 per cento: va comunque considerato che la variazione è misurata rispetto al martedì precedente in cui la città era già rossa, a differenza di Milano e Roma in cui è calcolato rispetto al periodo in zona, rispettivamente, arancione e gialla. (Com)