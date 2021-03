Campania: Villani (M5s), soddisfatta per no dal Tar a impianto compostaggio nel Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatta dell'esito della sentenza del Tar che ha dato ragione ai Comitati e le amministrazioni della Valle del Tammaro. Non è possibile pensare di andare a costruire in un territorio così ricco da un punto di vista paesaggistico, un impianto di questo genere che rischia di avvelenare la natura, a ridosso di un Parco Regionale riconosciuto e a pochi metri da un bacino d'acqua potabile". Lo ha dichiarato in una nota il deputato M5s Virginia Villani: "Questo risultato ci riempie di orgoglio e ci dà ragione, dopo la lunga battaglia fatta insieme ai comitati, all'ex ministro M5s Sergio Costa e ai colleghi del Movimento 5 Stelle nazionali e regionali. Continueremo sempre a proteggere la nostra terra da imprenditori senza scrupoli e da tutti coloro che mettono a rischio l'ambiente con piani industriali non adeguati al contesto in cui si insediano". (Ren)