Campania: Cammarano (M5s), è stato necessario adire tribunale per stop a impianti nel Sannio

- "Ancora una volta una sentenza dà ragione alle contestazioni, giuste e oggettive, di semplici cittadini. Purtroppo dobbiamo ancora una volta constatare che, a fronte di motivazioni oggettivamente inappuntabili, è stato necessario ancora una volta passare per il vaglio di un tribunale giudiziario". Lo ha dichiarato il consigliere regionale M5s Michele Cammarano: "Partiamo comunque da questo risultato che comunque non mette la parola fine a questa vicenda ma che darà modo e tempo di insistere con la rete delle associazioni nel percorso intrapreso rispetto al quale non si può certo abbassare la guardia. Continueremo ad essere in prima linea accanto ai cittadini, con maggiore determinazione e in difesa dell'ambiente e del nostro territorio".(Ren)