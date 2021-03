Napoli: Piscopo, via libera a due interventi di edilizia residenziale pubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piscopo ha spiegato: "Come tutte le grandi città d'Italia anche Napoli si candida al bando programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare con due interventi di edilizia residenziale pubblica, localizzati nei quartieri densamente abitati di Marianella e di Chiaiano. La qualità dei progetti presentati è molto alta e siamo dunque molto fiduciosi". Dunque il vicesindaco di Napoli ha concluso il suo intervento sul tema e quindi ha spiegato: "Si ringraziano il Dipartimento di Architettura, per il supporto scientifico, il Servizio di Edilizia Residenziale Pubblica, responsabile del procedimento, e l'Unità Attuazione Politiche di Coesione, per il supporto tecnico alla candidatura". (Ren)