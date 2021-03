Sardegna: protezione civile, firmato protocollo d’intesa fra Regione ed Esercito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che l'area all'interno dei poligoni, con le sue strutture, risorse e apparecchiature, sia l'ambiente adatto per portare avanti queste attività formative, con il supporto dei militari, che serviranno a rafforzare la nostra macchina della Protezione civile", ha sottolineato il presidente Solinas. "È nostra intenzione poi proseguire con questo scambio di conoscenze ed esperienze coinvolgendo anche i nostri punti di riferimento nel campo dell'innovazione, come il Crs4 e Sardegna ricerche, forti di uno specifico know-how che può essere utilizzato al meglio, oltre che all'interno di percorsi universitari finalizzati all'inserimento lavorativo dei nostri giovani, nello sviluppo delle più moderne tecnologie. Penso, ad esempio, all'utilizzo dei droni in diversi settori, anche con finalità di antincendio e protezione civile, per i quali la Sardegna può diventare un importante centro di eccellenza nell'area del Mediterraneo e non solo". (segue) (Rsc)