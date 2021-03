Abruzzo: garanzia giovani, misura che finanzia formazione neo assunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rivolge alla formazione del lavoratore appena assunto l'ultima misura di Garanzia giovani, il programma regionale di occupazione e formazione destinato ai giovani Neet dai 18 ai 29 anni. La misura denominata "Assunzione Formazione" è stata presentata oggi dall'assessore alle Politiche del Lavoro e formative, Pietro Quaresimale, e dal dirigente responsabile, Renata Durante, nel corso di una conferenza stampa che è servita anche per fare il punto sulle misure di Garanzia giovani attualmente operative in regione. "In particolare - ha detto - questa misura guarda con attenzione alle esigenze delle piccole imprese e di quegli imprenditori che assumono giovani dai 18 ai 29 anni ma che poi hanno bisogno di una formazione specifica in grado di far entrare il neo assunto nei meccanismi produttivi dell'impresa. Questa formazione la finanzia la regione Abruzzo attraverso Garanzia giovani, ma soprattutto il dato rilevante è che l'attività finanziata non è altro che quella richiesta dall'imprenditore per il neo assunto". Nella misura di Garanzia giovani, insomma, la formazione diventa un abito su misura conformato alle esigenze dell'impresa e non un'offerta calata dall'alto. (segue) (Gru)