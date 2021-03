Napoli: Gran Tour delle eccellenze produttive, presenti anche le Botteghe di San Gregorio Armeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Botteghe di San Gregorio Armeno e Casartigiani, in questa settimana saranno presenti, nei giorni venerdì 19 marzo e sabato 20 marzo dalle ore 9 alle ore 14, presso il Mercato coperto Campagna Amica al Parco San Paolo del quartiere Fuorigrotta, nell’ambito del progetto "Il Gran Tour delle eccellenze produttive della provincia di Napoli", promosso e organizzato da Coldiretti con il contributo della Cciaa di Napoli. Le Botteghe di San Gregorio Armeno presenzieranno con quattro maestri pastorai, Bottega Pasquale Panico, Bottega Antonio Genovese, Bottega R. Maddaloni di Tommaso Palumbo, Bottega Originalità di Pulcinella di Mercogliano Annunziata, con un esposizione di grande qualità della tradizione pastoraia e presepiale napoletana che si coniugherà con le eccellenze agro-alimentari del territorio. Gabriele Casillo, presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno, il vice presidente di Casartigiani Maurizio Frantellizzi e il direttore della Coldiretti Salvatore Loffreda, venerdì 19 marzo dalle ore 10 saranno presenti al Mercato coperto Campagna per annunciare, alla stampa e agli operatori di tutti i settori delle eccellenze di Napoli e Provincia, le nuove iniziative in programma per i prossimi mesi. "Tutti insieme usciremo da questa crisi", è l'augurio dei promotori dell'iniziativa. (Ren)