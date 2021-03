Rai: Laboccetta (Polo Sud), massacro di un innocente sulla tv pubblica, istituzioni intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Rai con una trasmissione assolutamente indecente relativa al processo Rinascita Scott ha tentato di massacrare un innocente: l'avvocato Giancarlo Pittelli di Catanzaro. Le istituzioni hanno l'obbligo di intervenire. In uno stato di diritto quel che ha fatto la tv di Stato non può passare sotto silenzio. Questo sistema mediatico giudiziario va fermato. Ha già prodotto giganteschi disastri. Pittelli è innocente!" Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)