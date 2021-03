Campania: Unità di crisi, mille adesioni da medici per vaccini a pazienti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle ore 13.30 sono pervenute 1000 adesioni da parte dei medici di medicina generale per le categorie fragili. Agli stessi medici nei giorni scorsi è stata inviata la mail con il link e le istruzioni per poter effettuare la registrazione. Nella giornata di oggi sarà aperta la piattaforma anche per il personale scolastico e universitario (compreso il personale Ata) relativo ai cittadini campani che svolgono l'attività fuori regione". Lo ha comunicato l'unità di crisi della Regione Campania. (Ren)