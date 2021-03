Abruzzo: iniziative comune Chieti, "Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata stamane nella sala convegni del palazzo ex Upim di Corso Marrucino la proposta di riqualificazione di una delle zone più centrali e storiche della città, in occasione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare". Il comune di Chieti parteciperà al bando dei ministeri Infrastrutture e Trasporti ed Economia e Finanze per il finanziamento di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana per un importo pari a 15 milioni di euro che prevede il recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Conservatorio delle Clarisse e del Conservatorio di S. Raffaele Arcangelo, che sarà adibito a foresteria e ad alloggi temporanei per utenza fragile; interventi sui sistemi infrastrutturali di connessione e interscambio modale con la realizzazione di un parcheggio multipiano ipogeo al di sotto di piazza Garibaldi; la creazione di un parco pubblico sulla sua sommità e l'apertura alla città degli antichi orti murati dei conventi limitrofi. A illustrare lo studio di fattibilità gli elaborati sono stati il sindaco Diego Ferrara, il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, gli assessori ai Lavori pubblici Stefano Rispoli e Politiche della casa Enrico Raimondi. Presenti anche la presidente del Cda dell'Azienda pubblica Servizi alla persona di Chieti, Sandra De Thomasis, partner dell'intervento che interessa immobili di proprietà dell'Asp e la soprintendente ad Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, Rosaria Mencarelli. (segue) (Gru)