Torino: unità d'Italia, i 160 anni celebrati al Museo del Risorgimento (2)

- "I 160 anni dell'Unità d'Italia - ha affermato il presidente della Regione Alberto Cirio - sono l'occasione di ricarica delle energie, ci ricordano che qualcuno di noi ce l'ha fatta in condizioni ancora più complicate, ma ci devono anche dare lo stimolo a trovare la stessa forza per affrontare le difficoltà di ogni giorno, la pandemia, la campagna vaccinale. Voglio trarre linfa vitale da questa giornata non solo dal Risorgimento, ma anche dalla Resistenza italiana e piemontese: da questi momenti traggo l'energia per dire che sono sicuro che ce la faremo". Durante l'incontro - introdotto dall'attrice Elena Ruzza - sono intervenuti: la sindaca di Torino Chiara Appendino, l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, Ernesto Olivero fondatore del Sermig, suor Giuliana Galli presidente della fondazione Mamre, Barbara Spezini direttrice dell’Associazione Articolo 10, Maria Chiara Guerra responsabile Atelier Héritage e Next-Land, Francesco Profumo presidente della Fondazione Sanpaolo, Giovanni Quaglia presidente della Fondazione CRT, Annamaria Poggi docente di Diritto Costituzionale dell’Università di Torino. In apertura è stato tramesso il video degli studenti dello IED di Torino con la presentazione del nuovo logo del Museo del Risorgimento da loro ideato. L'incontro si è chiuso con il video degli studenti del Liceo classico e musicale Cavour di Torino che hanno intonato e suonato Il "Canto degli Italiani". (Rpi)