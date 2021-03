Napoli: Piscopo, via libera a due interventi di edilizia residenziale pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale, su proposta del vicesindaco Carmine Piscopo, ha approvato due interventi di edilizia residenziale pubblica per i quartieri di Marianella e di Chiaiano, nell'ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". Così in una nota il Comune di Napoli: "Gli interventi candidati, del valore totale di circa 32 milioni di euro, puntano alla valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico, aumentandone la qualità abitativa attraverso progetti di sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, mixitè sociale e dotazione di servizi urbani integrati e collettivi". Il primo intervento, relativo al complesso residenziale in via della Bontà nel quartiere Marianella, progettato dagli architetti Franco Purini e Laura Thermes, nell'ambito del piano di ricostruzione post-terremoto, è stato realizzato in sinergia con il dipartimento di architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II. (segue) (Ren)