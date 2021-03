Governo: Marsilio, cambio di passo? Spero in decreto Sostegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in difficoltà - ha proseguito poi Marsilio - a decretare una zona rossa e colpire attività economiche, se so che non c’è una copertura da parte dello Stato, per consentire a quelle attività di rimanere chiuse senza l’incubo di non portare il pane a casa. La serenità ai cittadini va restituita anche sul fronte economico. Spero che con questo decreto finalmente arrivino misure congrue, quelle viste fino ad oggi non lo sono state. Se questo avverrà tireremo tutti un sospiro di sollievo". (Rin)