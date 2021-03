Sardegna: protezione civile, firmato protocollo d’intesa fra Regione ed Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un protocollo d'intesa per lo scambio di attività di formazione e addestramento, tra Regione ed Esercito, in caso di interventi di Protezione civile è stato firmato oggi dal presidente della Regione Christian Solinas e il comandante dell'Esercito in Sardegna, il generale Francesco Olla. "Con l'Esercito - ha detto il presidente Solinas a margine della cerimonia che si è tenuta questa mattina nel poligono di Capo Teulada alla quale ha partecipato anche il generale Giuseppenicola Tota, comandante del ComfopSud - abbiamo rinnovato e rafforzato un prezioso rapporto improntato al dialogo e alla collaborazione, rinsaldando un legame che sta dando importanti risultati. Pochi mesi fa, con la firma del nuovo disciplinare d'uso del poligono di Teulada, atteso da quindici anni, e che consente di recuperare spazi naturali non solo simbolici per le nostre comunità, abbiamo tracciato un percorso che prevede progetti comuni nella formazione e anche nella ricerca ad alto contenuto tecnologico in grado di attrarre in Sardegna imprese e investimenti. Oggi facciamo un altro passo in questa direzione, sottoscrivendo un accordo di assoluta rilevanza per favorire le attività di addestramento e di coordinamento degli interventi di protezione civile, finalizzato al potenziamento della difesa del territorio regionale". (segue) (Rsc)