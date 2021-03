Abruzzo: Pepe (Pd) su chiusura Casa riposo a Sant’Omero, schiaffo a intera comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E allora mi chiedo - conclude Pepe - visto che il presidente di questa azienda, proprio come il direttore generale della Asl di Teramo, sono di nomina diretta e fiduciaria del presidente Marsilio, e nessuno di questi due enti ha mosso un dito per salvaguardare la Casa di riposo di Sant'Omero, come possono Marsilio e la sua maggioranza far finta di nulla e dire che non c'entrano niente con questo ennesimo scippo perpetrato ai danni della comunità vibratiana?". "Si poteva fare di più e meglio, ma la verità è che in questi due anni Marsilio ed i suoi, alla faccia delle promesse elettorali fatte alla Val Vibrata, hanno abbandonato questa storica struttura condannandola a morte certa", conclude l'ex assessore regionale. "Spiace infine constatare l'assordante silenzio su questa vicenda da parte dei consiglieri vibratiani di maggioranza che non solo non si sono impegnati per salvaguardare la struttura, ma non hanno nemmeno lottato per tenerla in vita". (Gru)