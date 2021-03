Abruzzo: carceri, Garante su andamento vaccinazioni detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante dei detenuti della regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, ha avuto una serie di interlocuzioni con l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì per fare il punto della situazione sulla campagna vaccinale all'interno degli istituti penitenziari della Regione. Sono stati sottoposti ai vaccini gli operatori penitenziari ed i detenuti seguendo tutti protocolli stabiliti. Qualora si riscontrassero particolari patologie ed i soggetti sono definiti "vulnerabili" vengono segnalati al centro di vaccinazione di riferimento. "Con l'assessore Verì - precisa Cifaldi - abbiamo stabilito un cronoprogramma delle sedute vaccinali da completare entro questo mese. La campagna vaccinazioni sta procedendo celermente, con la collaborazione del personale sanitario penitenziario e con la disponibilità delle Asl. Ad oggi possiamo ritenerci soddisfatti come Regione Abruzzo perché è stato vaccinato circa il 90 per cento dei detenuti e l'85 per cento del personale dell'amministrazione penitenziaria, escludendo coloro che si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino, unitamente ai soggetti che hanno contratto il virus che devono attendere il tempo necessario per ricevere la vaccinazione". (Gru)