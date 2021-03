Recovery: Pagano, garantire con riduzione differenze territoriali tra Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Lavoro di Napoli Giovanni Pagano, a seguito dell'adesione alla rete Recovery Sud del sindaco Luigi de Magistris e della città di Napoli, interviene in merito alla discussione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza: "Il Recovery Fund è l'occasione per ridurre il gap tra Nord e Sud Italia. Un piano di aiuti per 209 miliardi di euro stanziato proprio per la situazione complicata nel Mezzogiorno", sostiene l'assessore con delega all'autonomia della città. "Bene i sindaci che si sono attivati per chiedere collettivamente di accelerare l'attuazione del Pnrr e di mettere i Comuni, a corto di personale e di risorse, in condizione di non perdere questa occasione storica", conclude Pagano. (Ren)