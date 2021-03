Abruzzo: garanzia giovani, misura che finanzia formazione neo assunti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non a caso - ha ribadito l'assessore - il progetto formativo destinato ad essere finanziato viene presentato congiuntamente dall'organismo di formazione e dal datore di lavoro, su specifica richiesta di quest'ultimo. Elementi essenziali per attivare la misura sono l'assunzione del giovane con un contratto a tempo determinato o indeterminato, la presentazione del progetto formativo sottoscritto dal datore di lavoro, l'iscrizione a Garanzia giovani e il fatto che il giovane beneficiario provenga da un'altra misura di Garanzia giovani". Se la misura 2-C è l'ultima in ordine di tempo ad entrare in attività, da diversi mesi sono attive due importanti misure: la formazione per l'inserimento lavorativo (Misura 2-A) e i tirocini extracurriculari (Misura 5-A) che da sempre hanno attirato l'attenzione di giovani e imprese. "Sono due misure che procedono bene - ha detto Quaresimale - anche se la condizione di emergenza sanitaria da un anno a questa parte non ha permesso di raggiungere i numeri degli anni scorsi; noi abbiamo intenzione di confermarle anche per i prossimi mesi in modo che, quando la nostra economia tornerà a camminare, giovani e imprese si trovano davanti strumenti di incentivazione all'occupazione conosciuti e collaudati". (Gru)