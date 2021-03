Napoli: Piscopo, via libera a due interventi di edilizia residenziale pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta progettuale, ha spiegato il Comune: "Punta alla riqualificazione del complesso edilizio, mediante interventi di miglioramento sismico, di retrofit energetico e di greening, finalizzati ad aumentare il grado di comfort sia indoor che outdoor; sono inoltre previste, per le aree comuni e per gli spazi pubblici, azioni che mirano ad incrementarne la fruibilità, l'accessibilità, la sicurezza e la sostenibilità". E quindi: "Il secondo intervento è relativo alla rigenerazione urbana dell'insediamento di Edilizia residenziale pubblica in via Nuova Toscanella, nel quartiere Chiaiano. Il progetto prevede la sostituzione, mediante demolizione, di uno dei tre prefabbricati esistenti e la sua sostituzione con due nuovi edifici, per un totale di 77 alloggi. Gli edifici, caratterizzati da una innovazione tipologica e da una particolare cura nella relazione tra gli spazi residenziali e gli spazi esterni, sono stati pensati per rispondere alle nuove esigenze dell'abitare contemporaneo, con anche appartamenti di piccole e medie dimensioni per giovani coppie, anziani e single". (segue) (Ren)