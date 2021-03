Sardegna: Solinas, no a blocco arrivi in seconde case da zone arancioni e rosse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione ha sottolineato che coloro che si recheranno in Sardegna dovranno fare un tampone nelle 48 ore prima della partenza e questo dovrà essere, ovviamente, negativo o aver ricevuto il vaccino. In alternativa, ai sensi dell'ordinanza dello scorso 5 marzo, potranno effettuare il test gratuito all'arrivo (per poi ripeterlo dopo cinque giorni, obbligatoriamente). In mancanza di questo, dovranno stare in quarantena. "Credo che sia importante mantenere un livello di guardia elevato. Mi appello al senso di responsabilità delle persone - ha detto Solinas -. Possiamo essere grande laboratorio per la vaccinazione di massa, con l'immunizzazione di tutta la popolazione". (Rsc)