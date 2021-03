Covid: Piemonte, sconto di 5 euro per chi va a vaccinarsi in taxi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’obiettivo - dichiara il coordinatore Emergenza Covid-19 dell’Unità di Crisi, Gianfranzo Zulian - è consentire alle persone che intendono vaccinarsi, soprattutto a chi ha più di 70 anni oppure rientra tra la popolazione estremamente vulnerabile o con grave disabilità, di raggiungere in sicurezza i centri preposti. Per alcuni di loro la fruizione dei mezzi pubblici può essere problematica sotto l’aspetto della mobilità e sicuramente più a rischio di contagio”. “E’ un’iniziativa - rileva Alberto Aimone Cat, presidente della Cooperativa Taxi Torino - che rappresenta al meglio lo spirito mutualistico della nostra cooperativa: da una parte offre alla cittadinanza un sistema di trasporto pubblico verso i centri vaccinali in totale sicurezza e con un significativo risparmio; dall'altra ci permette di sostenere i nostri soci, gravemente colpiti dalla situazione, assumendoci parte della spesa e incentivando il numero di corse”. (Rpi)