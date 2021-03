Covid: in Regioni rosse scendono spostamenti, i dati della mappa di mobilità di Enel X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due giorni dall'inizio della nuova serrata in molte regioni italiane, le misure restrittive previste dal governo per contenere la pandemia continuano a incidere sugli spostamenti: anche ieri si è confermato il trend di riduzione dei movimenti nelle Regioni passate da giallo a rosso rispetto alla settimana precedente, ma nessuna registra cali paragonabili al lockdown di marzo/aprile/maggio 2020, e il numero di spostamenti è ancora più che doppio in rispetto a quel periodo. Sono queste le rilevazioni di City Analytics – Mappa di mobilità, la soluzione di Enel X e Here Technologies che, a partire dall’analisi dei big data, stima tra gli altri la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. Nelle Regioni rosse, si legge in una nota, si sono registrate ieri consistenti riduzioni di traffico rispetto al periodo pre-Covid (febbraio-marzo 2020), che oscillano tra il 16 per cento del Lazio al tre per cento del Veneto: tra i territori passati dal giallo al rosso, la Regione che più ha risentito delle nuove misure restrittive è il Lazio, anche se i movimenti risultano comunque aumentati quasi del doppio rispetto allo scorso marzo. Solo del due per cento il calo che ha interessato la Puglia, mentre le Regioni passate dall’arancione al rosso (Lombardia e Piemonte nell’analisi) hanno invece registrato spostamenti in aumento rispetto alla settimana precedente, ma in calo rispetto a gennaio febbraio 2020. (segue) (Com)