Camera: domani in commissione Rifiuti, audizione procuratori tribunale di Messina, De Lucia e Raffa

- Domani, giovedì 18 marzo, alle ore 13, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, svolge, in videoconferenza, l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, Maurizio De Lucia, e del procuratore della Repubblica aggiunto, Rosa Raffa. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)