Napoli: Caldoro, meglio il commissario che un sindaco a mezzo servizio come de Magistris

- "Una città commissariata non può mai essere una buona notizia ma pur mantenendo questa tesi devo dire però che un sindaco a mezzo servizio può fare anche peggio causando danni ancor più gravi". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, risponde ad una domanda sul futuro di palazzo San Giacomo che ha aggiunto: "Un sindaco che invece di completare il proprio mandato decide, legittimamente, di fare una campagna elettorale in un'altra Regione crea un problema e la situazione cambia totalmente, dunque dobbiamo stare molto attenti ed è il caso di promuovere un chiarimento in consiglio comunale". Caldoro sugli equilibri del centrodestra: "Molto più unito di quello che può apparire. Anche io leggo tante indiscrezioni giornalistiche, la stampa fa il suo mestiere, però molte volte i retroscena vengono esasperati. Al momento c'è un giusto dibattito interno per riorganizzare al meglio il partito ed il movimento politico per una grande sfida, quella di contrastare la cosiddetta armata brancaleone che si trova di fronte". (segue) (Ren)