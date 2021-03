Abruzzo: vaccinazioni, Marcozzi, Giunta non risponde su screening Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimango senza parole davanti al fatto che né l'assessore Verì, né il presidente Marsilo, nonostante fossero presenti nel corso del Consiglio regionale, siano stati in grado di spiegare cosa succeda con gli screening di massa attraverso i test rapidi. Ormai siamo all'assurdo che la responsabilità viene scaricata anche tra gli assessori stessi, preferendo lasciare col cerino in mano chi i test li deve solo comprare. E' chiaro che a questa Regione manchi una guida politica precisa, con una Giunta più brava a nascondersi che a fare chiarezza. E a pagare le conseguenze di questo caos sono solamente i cittadini abruzzesi". Lo afferma il capogruppo M5s in regione Abruzzo Sara Marcozzi, a margine del Consiglio regionale durante il quale è stata discussa un'interpellanza sugli screening con test rapidi. "Rimangono ancora senza chiarimenti le nostre domande sull'utilizzo, negli screening di massa, dei test rapidi, sulla cui affidabilità nutrono dubbi anche numerosi scienziati. Stanno infatti emergendo studi che sembrano certificare come le variabilità del Covid sfuggano a questo tipo di analisi. Il rischio è quello di lasciare falsi negativi liberi di continuare a fare da vettore del virus, con danni incalcolabili per la popolazione. E viene spontaneo collegare queste evidenze scientifiche, in mancanza di risposte dal centrodestra, al fatto che, da quando sono partiti gli screening con test rapidi in Abruzzo, il numero dei contagi non è mai calato, mentre terapie intensive e reparti Covid sono andati in sofferenza ovunque", aggiunge Marcozzi. (segue) (Gru)