Covid: Mura (Pd), affluenza smodata verso seconde case in Sardegna, governo intervenga

- "Ho presentato una interrogazione al governo vista la situazione di affluenza spropositata di persone verso le seconde case in Sardegna e ho espressamente chiesto che il presidente della Regione Solinas adotti l'ordinanza". Lo dichiara in una nota la deputata sarda del Pd, Romina Mura, che prosegue: "Chiedo al governo se non ritenga opportuno condizionare il trasferimento presso le seconde case al rispetto di ulteriori regole e intensificare i controlli alle partenze ovvero affiancare la Sardegna nei controlli agli arrivi. E se non ritenga opportuno convocare il tavolo tecnico per rivalutare la situazione e adottare tutte le misure necessarie per tutelare i cittadini sardi rispetto alle dinamiche di contagio che purtroppo caratterizzano il resto del Paese, visto, fra le altre cose, il rallentamento delle operazioni vaccinali".(Com)