Covid: Piemonte, somministrate altre 9.355 dosi di vaccino, in totale sono 593 mila (2)

- Proseguono intanto le preadesioni degli over70 tramite il portale www.ilPiemontetivaccina.it e delle persone estremamente vulnerabili (inclusi i conviventi) e dei disabili gravi (inclusi conviventi e caregiver) mediante il proprio medico di famiglia. Ad oggi, secondo giorno dall’avvio, sono in totale 94.633 le preadesioni della fascia 70-79 anni, 24.953 le richieste per gli estremamente vulnerabili e disabili gravi, 5.235 quelle di caregiver e conviventi. Intanto oggi sono arrivate e sono in via distribuzione in queste ore sul territorio regionale 57.330 dosi di vaccino Pfizer. (Rpi)