Campania: Zinzi (Lega), non si può perdere tempo sui tagli ai medici del 118

- "Sulla situazione relativa al taglio di indennità previste ai medici del 118 per il lavoro usurante, e al recupero retroattivo delle stesse, non si può perdere altro tempo, soprattutto in considerazione del particolare momento che stiamo attraversando. In Campania la terza ondata della pandemia si sta accompagnando ad una condizione di sofferenza dei presidi ospedalieri. In questo contesto l'attività del servizio del 118, e la presenza a bordo delle ambulanze dei medici, diventa ancora più fondamentale. Questo mese partiranno le prime trattenute, una circostanza che preoccupa i medici e ne mortifica la professionalità. La Regione si sbrighi a trovare una soluzione a quella che potrebbe determinare un'emergenza nell'emergenza. A tutto il personale sanitario, come sempre, la nostra vicinanza e solidarietà". Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega e componente Commissione Sanità in Consiglio regionale della Campania. (Ren)