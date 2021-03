Sardegna: slitta ancora riforma enti locali, muro contro muro su Città metropolitana Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slitta ancora la riforma degli enti locali in Consiglio regionale: se ne parlerà la prossima settimana per consentire "un supplemento di discussione" come ha detto in Aula il presidente dell'assemblea sarda, Michele Pais. L'ostacolo rimane quello del commissariamento della Città metropolitana di Cagliari. In buona sostanza lo scontro è fra chi ritiene che, con l'allargamento dell'ente da 17 a 71 comuni, nasca un'entità nuova e dunque sia necessario commissariarla, e chi come Fratelli d'Italia, il partito dell'attuale sindaco metropolitano, Paolo Truzzu, ritiene che debba essere lo stesso Truzzu a gestire la transizione. Un muro contro muro che sta ritardando l'approvazione della riforma che ieri sarebbe dovuta essere licenziata dal Consiglio regionale. (Rsc)