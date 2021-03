Sardegna: Solinas, no a blocco arrivi in seconde case da zone arancioni e rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà nessun blocco degli arrivi nelle seconde case in Sardegna dalle zone rosse e arancioni della Penisola. Lo ha reso noto il governatore dell'Isola, Christian Solinas, nel corso di un'intervista con la giornalista Annalisa Chirico pubblicata sul profilo Instagram del presidente della Regione. "Abbiamo sempre accolto con tanta amicizia tutte le persone che hanno a cuore la Sardegna e sono venuti a trovarci - ha detto Solinas -. Oggi chiediamo di avere una cautela in più. Il risultato della Sardegna deve essere condiviso da tutto il Paese. A chi sceglie di venire chiedo di farlo in tutta sicurezza". (segue) (Rsc)