Abruzzo: Marsilio, Piano vaccinale va avanti

- Nella giornata in cui AstraZeneca è stato sospeso "ci siamo ritrovati a dover mandare a casa le persone. Abbiamo riconvertito l’organizzazione vaccinale concentrandoci sulle dosi di Pfizer e Moderna. La campagna è andata avanti, l’Abruzzo ancora oggi è una Regione che è tre o quattro punti sopra la media nazionale di somministrazione. Come tutte le Regioni, se ci arrivano i vaccini siamo in grado di somministrarli, anche in tempo breve". Lo ha detto a "Start" su Skytg24, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, parlando dello stato della campagna vaccinale nella sua Regione dopo lo stop ad AstraZeneca. (segue) (Rin)