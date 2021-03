Infrastrutture: Furgiuele (Lega), Ponte sullo Stretto opera ecologica per eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Ponte sullo Stretto è l'opera più ecologica che ci possa essere. Chi a parole sottolinea l'importanza e la necessità della transizione ecologica dovrebbe convenirne con noi invece di dire sempre e solo 'no'. L'Agenzia europea per l'ambiente ha già spiegato che l'inquinamento generato dal trasporto via mare, aereo e su gomma è tre volte e mezzo superiore a quello su rete ferrata". Lo sottolinea il deputato della Lega Domenico Furgiuele, membro della commissione Trasporti della Camera. "La stessa Ue, nel Piano trasporti 2050, prevede necessariamente che entro il 2030 il 30 per cento delle merci debbano essere trasportate su rete ferrata se vogliamo evitare sanzioni. Senza ponte tra Reggio e Messina, l'attuale mezzo di trasporto su nave necessario per attraversare il canale continuerà ad emettere 1547 kg di Co2 a tratta, mentre con il Ponte potremmo evitare di diffondere nell'ambiente circa 25mila tonnellate di Co2 all'anno. Dati inequivocabili. Miope e irresponsabile ignorarli. L'Italia - conclude - ha bisogno di grande opere che ne rilancino la vocazione alla modernità e alla efficienza. Questo è il tempo del riscatto per il Mezzogiorno e per tutta l'Italia. Quello che ormai è fuori tempo non è il ponte sullo stretto, ma le obiezioni pretestuose di chi lo ha voluto frenare per decenni".(Com)