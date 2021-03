Covid: Gelmini nomina Cauda membro tavolo tecnico per revisione parametri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha nominato il professor Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, componente del tavolo tecnico di confronto, previsto dal Dpcm dello scorso 2 marzo, che avrà il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del ministro della Salute 30 aprile 2020, in considerazione anche delle nuove varianti virali. Lo riferisce una nota del dicastero degli Affari regionali. (Com)